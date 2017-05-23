Московскую турфирму "Премьер Тур" заподозрили в создании финансовой пирамиды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мещанская прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование работников туристического агентства ООО "Премьер Тур", которая, про оценке прокуроров, действовала по принципу финансовой пирамиды. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обратившиеся в турфирму граждане с конца февраля по сентябрь 2016 года приобретали турпутевки на различные направления, стоимость каждого тура, как правило, составляла не менее 80 тысяч рублей. "В дальнейшем вместо запланированного отдыха клиенту звонили представители ООО "Премьер Тур" и под различными предлогами объявляли о том, что поездка не состоится. Несмотря на заверения, что денежные средства будут возвращены в ближайшее время, деньги гражданам не перечислялись", - сообщили в прокуратуре.

В итоге более 30 граждан и организаций обратились в отдел МВД России по Мещанскому району Москвы с заявлениями о преступлении, но ранее в возбуждении уголовного дела полицией было отказано.

Прокуратура отменила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и внесла в адрес начальника ОМВД представление и требование об уголовном преследовании сотрудников ООО "Премьер Тур". По результатам рассмотрения этих документов возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.