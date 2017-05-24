Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и области

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Теплая и почти летняя погода ожидается сегодня в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до плюс 23 градусов.
"При переменной облачности местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21-23 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный и западный до 3-8 м/с.
Предстоящей ночью облаков станет больше, пойдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла, по области - от плюс 9 до 14 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с.
Днем в пятницу будет облачно и дождливо. В столице воздух прогреется до 19-21 градусов, по области - до 17-22. Ветер также ожидается юго-западный до 5-10 м/с.