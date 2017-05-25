В Москве в торговом центре "Кристалл" произошел пожар

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар возник в служебном помещении торгового центра "Кристалл" в Москве, из здания эвакуированы сотрудники. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Возгорание произошло в серверной ТЦ "Кристалл" на Марксистской улице, на крыше здания открытое горение, из торгового центра эвакуируют сотрудников, посетителей внутри не было", - сказал он.
В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по указанному адресу. "На место незамедлительно прибыли пожарные, принимаются все меры для ликвидации пожара, в настоящее время открытое горение сбито", - сказали в ГУ МЧС, отметив, что к тушению пожара привлечены 16 единиц техники и 61 спасатель.