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В Москве в торговом центре "Кристалл" произошел пожар

Москва
25 мая, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

По данным источника агентства, сотрудники ТЦ эвакуируются

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар возник в служебном помещении торгового центра "Кристалл" в Москве, из здания эвакуированы сотрудники. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Возгорание произошло в серверной ТЦ "Кристалл" на Марксистской улице, на крыше здания открытое горение, из торгового центра эвакуируют сотрудников, посетителей внутри не было", - сказал он.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по указанному адресу. "На место незамедлительно прибыли пожарные, принимаются все меры для ликвидации пожара, в настоящее время открытое горение сбито", - сказали в ГУ МЧС, отметив, что к тушению пожара привлечены 16 единиц техники и 61 спасатель.

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