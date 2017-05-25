В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода

МОСКВА, 25 мая./ТАСС/. Пасмурная, дождливая, но теплая погода прогнозируется в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, пойдет дождь, местами он ожидается небольшой. Температура воздуха в Москве составит 19-21 (градусов), по области - от 17 до 22 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер обещают юго-западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью также будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов, по области - от 7 до 12. Ветер прогнозируется юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - вновь пройдет небольшой дождь, будет облачно. В Москве воздух прогреется до 17-19 градусов, в Подмосковье - до 15-20. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.