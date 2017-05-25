Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицах

Росгвардия будет помогать отражать агрессию и охранять границы РФПолитика 25 мая, 15:46
Легкоатлетка Сидорова считает, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в РимеСпорт 25 мая, 15:45
Аэропорт Крыма планирует в 2017 г. сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровнеТранспорт 25 мая, 15:36
Жители Новосибирска смогут предложить креативные идеи развития города к его юбилеюСибирь 25 мая, 15:34
Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицахМосква 25 мая, 15:28
Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООНПолитика 25 мая, 15:16
Тотти подтвердил, что сыграет в воскресенье свой последний матч за "Рому"Спорт 25 мая, 15:14
Суд отказал экс-мэру сибирской Вихоревки в отмене решения губернатора о его отставкеСибирь 25 мая, 15:13
В Великобритании прошла минута молчания в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 25 мая, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Аварийные бригады Мосводостока ликвидировали 15 подтоплений на столичных улицах, вызванных сильным грозовым дождем, который обрушился на столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Мосводостока.
"С полуночи до 14:30 мск в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды", - отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, в связи с непогодой было организованно круглосуточное дежурство 367 бригад.
"Это 1,1 тыс. рабочих и порядка 285 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.
Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта. При обнаружении подтоплений можно оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.
Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и грозой - оно действует до 20 часов. Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.