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Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицах

Москва
25 мая, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Круглосуточное дежурство 367 бригад было организовано в Москве в связи с сильным дождем

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Москва, 25 мая

Москва, 25 мая

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Аварийные бригады Мосводостока ликвидировали 15 подтоплений на столичных улицах, вызванных сильным грозовым дождем, который обрушился на столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Мосводостока.

"С полуночи до 14:30 мск в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды", - отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, в связи с непогодой было организованно круглосуточное дежурство 367 бригад.

"Это 1,1 тыс. рабочих и порядка 285 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта. При обнаружении подтоплений можно оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.

Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и грозой - оно действует до 20 часов. Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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