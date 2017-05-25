Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Аварийные бригады Мосводостока ликвидировали 15 подтоплений на столичных улицах, вызванных сильным грозовым дождем, который обрушился на столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Мосводостока.

"С полуночи до 14:30 мск в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок по скоплению воды", - отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, в связи с непогодой было организованно круглосуточное дежурство 367 бригад.

"Это 1,1 тыс. рабочих и порядка 285 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта. При обнаружении подтоплений можно оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.

Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и грозой - оно действует до 20 часов. Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.