Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на МКАД полностью перекрыто из-за нависшего над дорогой информационного щита

Москва
25 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

От Щелковского до Косинского шоссе образовалась многокилометровая пробка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы из-за нависшей над дорогой сорванной ветром металлической конструкции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"В течение часа на 7-м км внутренней стороны МКАД полностью перекрыто движения автотранспорта из-за П-образной металлической конструкции, нависшей над всеми полосами дороги из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники полиции и экстренные службы принимают все меры для скорейшего устранения проблемы и восстановления движения.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" из-за инцидента на внутренней стороне МКАД образовалась многокилометровая пробка, она тянется от Щелковского до Косинского шоссе. Скорость движения в потоке составляет не больше 3 км/ч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
3
Власти Москвы снизят количество заторов с помощью дорожного патруля
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала странным совет Керри студентам учить русский язык
2
Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы
3
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Небензи на пост постпреда РФ при ООН
6
Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN
7
Движение на МКАД полностью перекрыто из-за нависшего над дорогой информационного щита
Темы дня
Загрузка...
Реклама