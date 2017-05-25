Движение на МКАД полностью перекрыто из-за нависшего над дорогой информационного щита

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД полностью перекрыли движение на внутренней стороне МКАД на юго-востоке Москвы из-за нависшей над дорогой сорванной ветром металлической конструкции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.
"В течение часа на 7-м км внутренней стороны МКАД полностью перекрыто движения автотранспорта из-за П-образной металлической конструкции, нависшей над всеми полосами дороги из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сотрудники полиции и экстренные службы принимают все меры для скорейшего устранения проблемы и восстановления движения.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки" из-за инцидента на внутренней стороне МКАД образовалась многокилометровая пробка, она тянется от Щелковского до Косинского шоссе. Скорость движения в потоке составляет не больше 3 км/ч.