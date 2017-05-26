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Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
26 мая, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Облачная, дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Будет пасмурно, пройдет дождь, местами небольшой. Днем температура воздуха в Москве составит 17-19, по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

В субботу при переменной облачности местами не исключен небольшой дождь. В Москве ночью столбики термометров покажут 9-11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов, днем воздух в столице прогреется до 14-16, по области - до 11-16 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, днем местами с порывами 12-17 м/с.

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