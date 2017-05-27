Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 27 мая в Московском регионе прохладную, ветреную погоду с небольшим дождем.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15-17, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с местами порывами 12-17 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

В воскресенье местами вновь не исключен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов выше ноля в столице и от ноля до плюс 5 градусов - в Подмосковье. Днем в Москве будет плюс 12-14, по области - 9-14 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.