На севере Москвы шестилетняя девочка выпала из окна 8-го этажа дома

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, выпавшего из окна на восьмом этаже дома на севере столицы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Утром 26 мая от граждан поступило сообщение о падении с высоты из окна дома 4 на Большой Марфинской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп шестилетней девочки. При падении с 8-го этажа дома она получила травмы, не совместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения по указанному адресу тела девочки "с повреждениями, характерными при падении с высоты".