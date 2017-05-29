Участник акции 26 марта в Москве Зимовец не признал в суде вину в нападении на полицейских

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Станислав Зимовец, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, не признает вину. Об этом подсудимый заявил в Тверском суде Москвы, где началось рассмотрение уголовного дела по существу.

"Я не признаю свою вину. Оказывается, потерпевший поменял свои показания. Он сказал, что получил синяк в ходе тренировки", - сказал обвиняемый.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями.

Всего по делу были арестованы пять человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии осужден Шпаков.