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Суд на полгода продлил срок ареста одному из участников акции 26 марта в Москве

Москва
29 мая, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Зимовец не признал свою вину и отказался от рассмотрения дела в особом порядке

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил на 6 месяцев срок содержания под стражей Станиславу Зимовцу, обвиняемому в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Таким образом было удовлетворено ходатайство прокурора.

"Суд постановил ходатайство гособвинения удовлетворить, установить срок содержания под стражей до 10 ноября", - огласила судья Елена Ермакова.

О продлении срока ареста Зимовцу настаивала сторона обвинения в связи с тем, что он может скрыться от следствия, продолжить преступные действия или оказать давление на свидетелей. Защита просила отклонить ходатайство, так как Зимовец "является ветераном боевых действий и служил в Чеченской Республике". Кроме того, адвокаты попросили время для ознакомления подсудимого с материалами дела, которых насчитывается 4 тома.

В суде обвиняемый заявил, что "не собирается никуда бежать". "Я законопослушный гражданин, я нес службу в этой стране, этому обществу. Моя репутация безупречна", - сказал он, добавив, что не признает вину в инкриминируемом преступлении и отказывается от рассмотрения дела в особом порядке.

В этой связи суд постановил прекратить разбирательство дела в особом порядке и назначить слушания в общем порядке (рассмотрения) на 5 июня в 15:30 мск.

Суть обвинений

В ходе заседания представитель гособвинения заявил, что Зимовец в ходе несанкционированной акции 26 марта решил применить насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив обломок кирпича ему в спину, от чего у него возникла острая боль.

По данным следствия, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями.

Всего по делу были арестованы пять человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии осужден Шпаков.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследует уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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