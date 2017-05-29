Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап реконструкции Калужского шоссе в Москве завершён, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, открывая движение на участке от деревни Сосенки до МКАД.

"Калужское шоссе является основной магистралью Новой Москвы, никаким современным требованиям она не отвечала и была одной из самых проблемных автодорог столицы. Мы работаем по трем этапам реконструкции этого направления. Первый этап - это тот участок, на котором мы находимся, от МКАД до деревни Сосенки. Всего 24 км дороги, 10 искусственных сооружений сегодня запускаются в строй", - сказал Собянин.

Он отметил, что в рамках второго этапа осенью должна завершиться реконструкция развязки на Профсоюзной улице и МКАД. "Второй участок - это развязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, с другими ограничениями. Тем не менее, основные работы там тоже проведены, и я надеюсь, что осенью этого года развязка будет запущена", - отметил мэр.

По его словам, на третьем этапе реконструкции шоссе протянется от Сосенок до ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги). "Этот участок будет построен в течение 2018 года и будет примыкать к строящейся ЦКАД. Таким образом, основной дорожный каркас будет построен", - добавил Собянин.

Пропускная способность шоссе вырастет

Реконструкция Калужского шоссе ведется на участке от МКАД до границ Москвы (с 20 по 49 км). Работы предполагают расширение трассы до 4-5 полос в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта. Планируется, что пропускная способность трассы вырастет на 20-25%.

Всего в ходе первого этапа реконструкции Калужского шоссе (от 20-го до 29-го км) построено и реконструировано почти 26 км дорог, в том числе более 8 км основной трассы Калужского шоссе, почти 12 км боковых проездов, 4,5 км съездов транспортных развязок. Также построены четыре транспортных тоннеля общей длиной более 2,5 км, три эстакады общей протяженностью более 600 метров, три моста через реку Сосенка общей длиной 170 метров. Кроме того, возведены два пешеходных моста и пять подземных пешеходных переходов.

Последним был введен в эксплуатацию участок Калужского шоссе в обход деревни Сосенки. Его длина составляет 4,5 км, ширина - по четыре полосы в каждом направлении, включая выделенную полосу для общественного транспорта. Вместе с запуском движения по объездной дороге в эксплуатацию введены разворотный тоннель для движения в область в районе поселка Дубровка, два моста через реку Сосенка, пять подземных переходов.

Реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной улицей началась в феврале 2015 года и предполагает строительство четырех эстакад и левоповоротного тоннеля (для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе), ремонт основного хода Калужского шоссе, устройство переходно- скоростных полос и двух очистных сооружений.

На завершающем этапе реконструкции Калужского шоссе (от Сосенок до 49-го км) предполагается реконструкция и строительство 26,6 км дорог, в том числе пяти эстакад в составе транспортных развязок, двух мостов через реку Десну и реку Пахру, восьми надземных и трех подземных пешеходных переходов. Также строители сделают перекладку инженерных коммуникаций и построят водостоки, общая длина которых превысит 40 км.