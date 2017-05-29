Москвичи направили более 500 заявок для участия в проекте справороссов "Народный кандидат"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 500 жителей Москвы направили свои заявки для участия в проекте "Справедливой России" "Народный кандидат", который создан для отбора кандидатов для участия в муниципальных выборах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции секретарь бюро совета московского отделения "Справедливой России" Илья Свиридов.
Муниципальные выборы пройдут 10 сентября почти во всех районах Москвы.
"Мы начинаем программу "Народный кандидат" для москвичей, которые хотят попробовать себя в качестве муниципальных депутатов. Порядка 500 заявок мы уже получили", - сказал Свиридов.
По его словам, в настоящий момент началось обучение будущих кандидатов, и "лучшие, кто пройдет обучение, станут кандидатами от "Справедливой России" (на муниципальных выборах) в Москве".