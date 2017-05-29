Активисты ОНФ направили властям Москвы перечень требующих ремонта дорог

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили столичным властям перечень из 124 участков дорог, которые, по их мнению, требуют первоочередного ремонта. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе отделения.
Список дорог составлялся на основе интерактивной "Карты убитых дорог", запущенной ОНФ в феврале 2017 года. Проект направлен на обеспечение участия граждан в формировании дорожной политики в регионах и на улучшение качества дорог.
"Активисты ОНФ на основании интерактивной карты составили народный рейтинг самых "убитых" дорог. Всего в него вошли 124 участка дорог общей протяженностью более 50 км, которые, по мнению активистов, необходимо включить в планы ремонта дорог на 2017-2018 гг. в первоочередном порядке", - говорится в сообщении.