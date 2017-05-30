Полноценное движение по шоссе Энтузиастов в Москве планируют открыть в июле этого года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полноценное движение по шоссе Энтузиастов в столице может быть восстановлено в июле 2017 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы собираемся провести обратную засыпку всех котлованов в точках строительства. Объемы работы - это перекладка коммуникации из пятна строительства. Мы завершаем эти работы летом этого года, может быть, даже уже в июле, - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". - Хотим открыть полностью прямой ход движения по шоссе Энтузиастов к середине текущего лета".

Бочкарев отметил, что ремонт на участке, связывающем шоссе Энтузиастов и проспект Буденного, будет завершен позже из-за большого объема работ.