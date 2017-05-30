Шквалистый ветер сорвал только одну из 9 тыс. остановок в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер, обрушившийся на Москву 29 мая, сорвал только одну из 9 тыс. расположенных в столице остановок общественного транспорта, что привело к гибели мужчины. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"Всего в Москве - 11 тыс. остановочных пунктов, из них 9 тыс. павильонов. Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям - погиб мужчина", - сказал заммэра. Ликсутов добавил, что причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 29 мая, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В пресс- службе ГУП "Мосгортранс" ранее сообщили, что разрушенная остановка была установлена в строгом соответствии с существующими нормами и регулярно проходила обслуживание. В компании отметили, что окажут содействие правоохранительным органам при расследовании обстоятельств и причин инцидента.

Шквал в Москве

Как сообщалось ранее, шквал в Москве унес жизни 10 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний. Мэр города Сергей Собянин сообщил ТАСС, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипуна, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В ликвидации последствий удара стихии заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно- коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.