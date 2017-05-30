Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шквалистый ветер сорвал только одну из 9 тыс. остановок в Москве

Москва
30 мая, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Заммэра Ликустов отметил, что сотрудники правоохранительных органов установят причины гибели мужчин на остановке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер, обрушившийся на Москву 29 мая, сорвал только одну из 9 тыс. расположенных в столице остановок общественного транспорта, что привело к гибели мужчины. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

"Всего в Москве - 11 тыс. остановочных пунктов, из них 9 тыс. павильонов. Только один павильон не выдержал удара стихии, и, к сожалению, это привело к трагическим последствиям - погиб мужчина", - сказал заммэра. Ликсутов добавил, что причины трагедии установят сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 29 мая, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В пресс- службе ГУП "Мосгортранс" ранее сообщили, что разрушенная остановка была установлена в строгом соответствии с существующими нормами и регулярно проходила обслуживание. В компании отметили, что окажут содействие правоохранительным органам при расследовании обстоятельств и причин инцидента.

Шквал в Москве

Как сообщалось ранее, шквал в Москве унес жизни 10 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний. Мэр города Сергей Собянин сообщил ТАСС, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипуна, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В ликвидации последствий удара стихии заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно- коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
15
Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
2
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку
3
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
4
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
5
В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
Темы дня
Загрузка...
Реклама