Москвич "заминировал" свой автомобиль, чтобы его не украли с парковки

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Житель Москвы повесил на свой автомобиль табличку "Машина заминирована" для того, чтобы обезопасить его от угона. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе столичного главка МВД, полиция начала проверку правомерности действий автовладельца.
"В ОМВД России по району Черемушки обратились жители дома по Новочеремушкинской улице, которые рассказали о припаркованной во дворе иномарке Mercedes-Benz, на лобовом стекле которой оставлена записка с сообщением о том, что машина заминирована", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место незамедлительно прибыл кинолог с собакой, который обследовал машину и не обнаружил в ней опасных предметов.
Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы. Он пояснил, что недавно купил автомобиль, а сигнализацию установить не успел. "Боясь, что машину могут похитить, он написал записку "Машину не трогать, машина заминирована" и оставил на лобовом стекле, уехав на работу. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавили в пресс-службе полиции.