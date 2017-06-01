МЧС обезвредило более 100 боеприпасов времен войны в Москве

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили в Москве более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Взрывоопасные предметы были найдены на юго-востоке столицы.
"На место прибыла оперативная группа "Лидера" из семи спасателей, каждый из которых имеет огромный опыт работы по разминированию не только на территории России, но и за рубежом, - рассказали в МЧС. - Во время работы специалисты отряда "Лидер" обнаружили более 100 предметов, среди которых реактивные снаряды и авиабомбы".
Саперы МЧС России успешно извлекли боеприпасы из грунта, после чего с помощью специальной техники перевезли на специальный полигон, где с соблюдением всех мер безопасности они будут ликвидированы.
"С начала года это самая крупная операция по обезвреживанию снарядов времен Великой Отечественной войны в Москве", - рассказали в МЧС.