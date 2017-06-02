Власти Москвы предупреждают о возможных затруднениях на дорогах из-за погоды

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает о возможном осложнении дорожной ситуации из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации, - говорится в сообщении. - В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий".

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД призывает автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.

Также в центре обратили особое внимание на необходимость неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.