Власти Москвы предупреждают о возможных затруднениях на дорогах из-за погоды

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает о возможном осложнении дорожной ситуации из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.
"По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации, - говорится в сообщении. - В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий".
Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД призывает автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.
Также в центре обратили особое внимание на необходимость неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.