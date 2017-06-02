Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы предупреждают о возможных затруднениях на дорогах из-за погоды

Москва
2 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

ЦОДД призывает автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает о возможном осложнении дорожной ситуации из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации, - говорится в сообщении. - В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий".

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД призывает автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.

Также в центре обратили особое внимание на необходимость неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
15
Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Смольный опроверг информацию о поиске замены и.о. директора Исаакиевского собора
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
5
В ВМС США передан авианосец нового класса
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
СК начал проверку по факту ДТП в Подмосковье с участием двух автобусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама