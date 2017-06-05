Дождь, порывистый ветер и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пасмурная, сырая и прохладная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем будет облачно, пойдет дождь, температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, по области - от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Днем во вторник в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье будет от 15 до 20 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.