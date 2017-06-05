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Пропускная способность Аминьевского шоссе в Москве увеличится на 30%

Москва
5 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Работы по реконструкции Аминьевского шоссе начались осенью 2014 года

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пропускная способность Аминьевского шоссе в столице после реконструкции возрастет почти на 30%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение по этому шоссе после завершения его реконструкции.

"Закончилась одна из самых крупных дорожных строек Москвы - реконструкция Аминьевского шоссе. Две эстакады, два тоннеля, два моста через реку Сетунь, всего 8 км новых дорог", - сказал Собянин перед пуском автомобильного движения. Он напомнил, что Аминьевское шоссе - часть Северо-Западной хорды и южной рокады, которая тянется от Рублевского шоссе до Каширского шоссе и дальше - до Люблинской улицы. По словам мэра, пропускная способность Аминьевского шоссе возрастет почти на 30%.

Работы по реконструкции Аминьевского шоссе до развязки с улицей генерала Дорохова были начаты в октябре 2014 года и были завершены на полгода раньше срока по контракту (декабрь 2017 года).

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов, открытый участок протяженностью 8,5 км в составе Северо-Западной хорды самый сложный после Алабяно-Балтийского тоннеля.

"Я просто одну цифру назову, на этих почти 9 км мы переложили 180 км инженерных сетей. Это практически 20 км на каждый километр дороги", - уточнил Аксенов. Он добавил, что подрядчик вместо шести лет по нормативам справился с объектом за три года.

Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее - до Мичуринского проспекта. Общая протяженность ее составит 79 км. Трасса соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

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