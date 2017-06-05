План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские ввели план "Перехват" после сообщений очевидцев о похищении ребенка на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 12:45 мск в полицию поступили сообщения от очевидцев о похищении ребенка на улице Маршала Неделина, которого якобы посадили в автомобиль "Газель" и увезли в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время сообщение о похищении проверятся, но тем не менее план "Перехват" введен.