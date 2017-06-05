Бутылки с питьевой водой будут раздавать на станциях метро Москвы в случае жаркой погоды

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена в случае жаркой погоды будут раздавать бутылки с питьевой водой и влажные салфетки. Их можно будет получить на станциях, где температура превысит норму в 28 градусов в течение полутора часов, сообщил журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Согласно регламенту, когда температура на станциях достигнет 28 градусов и продержится 1,5 часа, пассажирам метрополитена начнут раздавать воду", - сказал он.
В минувшем году на 37 наиболее жарких станциях подземки осуществлялось круглосуточное проветривание, а в ночное время все вентиляционные шахты переводились на усиленный режим охлаждения. Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах 30 станций, вошедших в перечень наиболее жарких, были установлены специальные датчики. Данная мера позволяет оперативно регулировать работу системы вентилирования.
Наиболее часто летом 2016 года превышение температурной нормы фиксировалось на станциях "Отрадное", "Бибирево" и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.