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Бутылки с питьевой водой будут раздавать на станциях метро Москвы в случае жаркой погоды

Москва
5 июня, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Бутылки с водой и влажные салфетки будут предоставляться пассажирам, когда температура на станциях будет достигать 28 градусов

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена в случае жаркой погоды будут раздавать бутылки с питьевой водой и влажные салфетки. Их можно будет получить на станциях, где температура превысит норму в 28 градусов в течение полутора часов, сообщил журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Согласно регламенту, когда температура на станциях достигнет 28 градусов и продержится 1,5 часа, пассажирам метрополитена начнут раздавать воду", - сказал он.

В минувшем году на 37 наиболее жарких станциях подземки осуществлялось круглосуточное проветривание, а в ночное время все вентиляционные шахты переводились на усиленный режим охлаждения. Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах 30 станций, вошедших в перечень наиболее жарких, были установлены специальные датчики. Данная мера позволяет оперативно регулировать работу системы вентилирования.

Наиболее часто летом 2016 года превышение температурной нормы фиксировалось на станциях "Отрадное", "Бибирево" и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.

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