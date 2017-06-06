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Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
6 июня, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 6 июня в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.

"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 18-20, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с",- уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, в Подмосковье - 5-10 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

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