Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 6 июня в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.
"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 18-20, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с",- уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, в Подмосковье - 5-10 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.
Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.