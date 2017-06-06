Власти Москвы выделят 55 млн рублей на архитектурные решения по реновации

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выделят 55 млн рублей на разработку архитектурных решений домов, которые будут возведены в рамках программы реновации - сноса пятиэтажек и современного строительства. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в рамках открытого семинара для архитекторов и проектировщиков. Эти деньги будут выплачены из призового фонда конкурса, который организует Москомархитектуры.
"На первом этапе конкурса жюри тщательно изучит все поступившие заявки и отберет лучшие команды. На втором этапе, на гонорарной основе в размере 3 млн рублей, им будет предложено разработать архитектурно-градостроительные концепции на пяти экспериментальных площадках реновации в соответствии с техническим заданием. В финал пройдут пять команд, на проработку проекта им выделят еще по 8 млн рублей, то есть их гонорар в сумме составит 11 млн рублей", - пояснил Кузнецов. На разработку проекта дается 2,5 месяца.
Первым этапом будет сбор заявок в виде портфолио команд, подтверждающего наличие опыта по разработке градостроительной документации на территорию не меньше, чем квартал. Архитектурные бюро должны будут указать количество сотрудников и годовой оборот. Однако никаких "планок" для этих критериев не обозначено.
"Заградительных цифр (уровня показателей, ниже которого заявитель не должен опускаться - прим. ТАСС) не будет. Приниматься будут все заявки, с любым оборотом и штатом, но потом эти факторы мы учтем при отборе команд", - отметил главный архитектор.
Победят те решения, где максимально учтены комфортность среды, качество домов, интеграция существующей (несносимой) застройки, оригинальность подхода.
Заявки принимаются до 10 июля, 31 июля пройдет первое заседание жюри. Фактически отбор участников придется на тот же период, в который (с 15 мая по 15 июня) проходит голосование по реновации - опрос жителей о желании участвовать в программе сноса и переселения. Только после подведения итогов этого голосования Москомархитектуры обнародует пять экспериментальных площадок для конкурса.
Оглашение результатов назначено на 10 ноября 2017 года. Условия конкурса будут опубликованы на сайте Москомархитектуры: http://archsovet.msk.ru/competitions/renovaciya-zhilyh-kvart alov-pyatietazhek.
В состав жюри и экспертной группы конкурса войдут руководители профильных департаментов, институтов, таких как Высшая школа экономики, Высшая школа урбанистики имени Высоковского, РАНХиГС, РААСН, Общественная палата Москвы, Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, а также российские и зарубежные архитекторы, эксперты. По словам Кузнецова, "состав жюри будет определен после сбора заявок на участие в конкурсе, то есть после 10 июля". Это делается для того, чтобы в составе жюри не оказалось участников.
Главный архитектор заверил журналистов, что информация о том, кем были предоставлены заявки, были ли среди них иностранные бюро, позже будет предоставлена. Пока основной поток - от столичных архитекторов, есть несколько заявок от региональных. Иностранные бюро в основном пока просто проявляют интерес.
По условиям конкурса, иностранным офисам необходимо иметь московского партнера или проектный офис в Москве. "Заявок пока немного - около десятка", - уточнил Кузнецов.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.
Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.