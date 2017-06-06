Власти Москвы выделят 55 млн рублей на архитектурные решения по реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выделят 55 млн рублей на разработку архитектурных решений домов, которые будут возведены в рамках программы реновации - сноса пятиэтажек и современного строительства. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в рамках открытого семинара для архитекторов и проектировщиков. Эти деньги будут выплачены из призового фонда конкурса, который организует Москомархитектуры.

"На первом этапе конкурса жюри тщательно изучит все поступившие заявки и отберет лучшие команды. На втором этапе, на гонорарной основе в размере 3 млн рублей, им будет предложено разработать архитектурно-градостроительные концепции на пяти экспериментальных площадках реновации в соответствии с техническим заданием. В финал пройдут пять команд, на проработку проекта им выделят еще по 8 млн рублей, то есть их гонорар в сумме составит 11 млн рублей", - пояснил Кузнецов. На разработку проекта дается 2,5 месяца.

Первым этапом будет сбор заявок в виде портфолио команд, подтверждающего наличие опыта по разработке градостроительной документации на территорию не меньше, чем квартал. Архитектурные бюро должны будут указать количество сотрудников и годовой оборот. Однако никаких "планок" для этих критериев не обозначено.

"Заградительных цифр (уровня показателей, ниже которого заявитель не должен опускаться - прим. ТАСС) не будет. Приниматься будут все заявки, с любым оборотом и штатом, но потом эти факторы мы учтем при отборе команд", - отметил главный архитектор.

Победят те решения, где максимально учтены комфортность среды, качество домов, интеграция существующей (несносимой) застройки, оригинальность подхода.

Сроки и жюри

Заявки принимаются до 10 июля, 31 июля пройдет первое заседание жюри. Фактически отбор участников придется на тот же период, в который (с 15 мая по 15 июня) проходит голосование по реновации - опрос жителей о желании участвовать в программе сноса и переселения. Только после подведения итогов этого голосования Москомархитектуры обнародует пять экспериментальных площадок для конкурса.

Оглашение результатов назначено на 10 ноября 2017 года. Условия конкурса будут опубликованы на сайте Москомархитектуры: http://archsovet.msk.ru/competitions/renovaciya-zhilyh-kvart alov-pyatietazhek.

В состав жюри и экспертной группы конкурса войдут руководители профильных департаментов, институтов, таких как Высшая школа экономики, Высшая школа урбанистики имени Высоковского, РАНХиГС, РААСН, Общественная палата Москвы, Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, а также российские и зарубежные архитекторы, эксперты. По словам Кузнецова, "состав жюри будет определен после сбора заявок на участие в конкурсе, то есть после 10 июля". Это делается для того, чтобы в составе жюри не оказалось участников.

Главный архитектор заверил журналистов, что информация о том, кем были предоставлены заявки, были ли среди них иностранные бюро, позже будет предоставлена. Пока основной поток - от столичных архитекторов, есть несколько заявок от региональных. Иностранные бюро в основном пока просто проявляют интерес.

По условиям конкурса, иностранным офисам необходимо иметь московского партнера или проектный офис в Москве. "Заявок пока немного - около десятка", - уточнил Кузнецов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.