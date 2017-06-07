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В Москве и области 7 июня будет солнечно и до 23 градусов тепла

Москва
7 июня, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

По данным Росгидромета, в Московском регионе возможна переменная облачность, но обойдется без осадков

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается 7 июня в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, возможна переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - также без осадков. В столице при слабом ветре столбики термометров покажут 10-12 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов.

Днем в четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 19-21 градуса, по области будет от 17 до 22 градусов. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с.

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