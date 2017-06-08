Предстоящие праздничные выходные в Москве будут теплыми

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Погода в Москве все больше соответствует календарю, в предстоящие праздничные выходные будет тепло. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Показания термометров на фоне плавного повышения будут колебаться около июньской нормы и не обойдется без кратковременных дождей", - уточнили в метеослужбе.
В пятницу, 9 июня, местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью минимальная температура составит 9-11 в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 18-20 мегаполисе и 15-20 градусов в регионе.
В выходные дни станет чуть теплее, местами пройдет кратковременный дождь. Ночами - 10-12 в Москве и 7-12 градусов - по области, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-22 и 17-22 градусов соответственно, а 12 июня - до 19-24 градусов.
Во вторник, 13 июня, ожидается кратковременный дождь, ночью температура составит 9-14 градусов, днем прогнозируется 19-24 градуса тепла.