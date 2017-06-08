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Половина должников по алиментам в Москве ограничены в выезде за рубеж

Москва
8 июня, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Должники могут также лишиться водительских прав, что оказалось более действенной мерой, чем ограничение выезда за рубеж

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Половина должников по алиментам в Москве ограничены в этом году в праве выезда за рубеж или управления автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

С начала 2017 года на исполнении столичных приставов находилось 32,8 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. В отношении 11,6 тыс. алиментщиков приставы применили ограничение выезда за рубеж, в отношении 4,7 тыс. - временное ограничение прав на управление автомобилем. При этом лишение права управлять автомобилем для московских алиментщиков оказалось более действенной мерой воздействия, чем ограничение выезда за рубеж. Если благодаря ограничению выезда с должников взыскали 16 млн рублей, то страх остаться без водительских прав побудил выплатить 31 млн рублей.

В УФССП отметили, что только за первые четыре месяца года возбуждены более 4 тыс. новых исполнительных производств о взыскании алиментов. Более 900 (902) алиментщиков находились в розыске, 244 были привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов (в итоге 192 из них вновь начали платить, 41 устроился на работу, четверо объявлены в розыск), возбуждено 25 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В УФССП отметили, что к началу мая число уклоняющихся от выплаты алиментов стало снижаться.

Всего за четыре месяца года столичные приставы принудительно взыскали с отцов в пользу детей 291 млн рублей.

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