Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе солнечную, комфортную погоду.
"Ожидается преимущественно солнечная погода, по области местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит 18-20 (градусов), в Подмосковье - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
В выходные при переменной облачности местами не исключен кратковременный дождь. Температура ночью в Москве составит 10-12 градусов, а по области - от 7 до 12. Днем в столице воздух прогреется до 20-22 градусов, по области - до 17-22. Ветер ожидается переменный, 2-7 м/с.