Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Складские помещения горят рядом с Киевским вокзалом в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник на Киевской улице, дом 7, в двухэтажном здании, приспособленном под складские помещения. Площадь пожара составляет более 100 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные и спасатели, другие обстоятельства ЧП уточняются. "Спасатели проверяют здание на наличие людей", - сказал собеседник агентства. Из соседнего здания, где расположен офис компании "Росгосстрах", идет эвакуация людей.

Как передает корреспондент ТАСС, в районе Киевского вокзала наблюдается сильное задымление.