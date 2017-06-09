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Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве

Москва
9 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В настоящее время площадь пожара составляет более 100 кв. метров

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Складские помещения горят рядом с Киевским вокзалом в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник на Киевской улице, дом 7, в двухэтажном здании, приспособленном под складские помещения. Площадь пожара составляет более 100 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные и спасатели, другие обстоятельства ЧП уточняются. "Спасатели проверяют здание на наличие людей", - сказал собеседник агентства. Из соседнего здания, где расположен офис компании "Росгосстрах", идет эвакуация людей.

Как передает корреспондент ТАСС, в районе Киевского вокзала наблюдается сильное задымление.

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