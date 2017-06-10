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Полиция предупредила о необходимости соблюдения закона на акции оппозиции 12 июня в Москве

Москва
10 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В МВД напомнили, что "ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается в том числе и на организаторов"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская полиция предупреждает организаторов и участников согласованной акции оппозиции 12 июня о необходимости соблюдения закона в связи с появившейся информацией о возможных правонарушениях.

"В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона", - сообщили в столичном главке полиции.

Полиция будет жестко реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты жителей и гостей столицы, отмечающих День России.

"Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий", - подчеркнули в ГУ МВД по Москве.

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