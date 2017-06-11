За последние 136 лет июнь в Москве стал теплее на 2,5 градуса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глобальное потепление привело к тому, что средняя температура июня в Москве за последние 136 лет повысилась на 2,5 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете.

"За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя температура воздуха июня увеличилась с 15 до 17,5 градуса на 2,5 градуса", - рассказали в метеослужбе.

Кроме того, за 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков. В наиболее дождливые годы (1909, 1942, 1991) их количество превысило норму (75 мм) в 1,5-2 раза. Наименьшее за июнь количество осадков наблюдалось в 1917 г. (5,4 мм), 1951 г. (4,3 мм), 1999 (9,5 мм), наибольшее - в 1909 г. (191,4 мм), 1942 г. (173,6 мм), 1991 г. (162,0 мм).

Средняя продолжительность солнечного сияния в июне составляет около 270 часов. Туманы в июне наблюдаются в среднем 1-2 дня за месяц. В отдельные годы может наблюдаться до 4-5 дней. За месяц в среднем отмечается 6-8 дней с грозой, максимальное число дней с грозой может достигать 12-ти.

Град в июне наблюдается не ежегодно (в среднем раз в 1-2 года), но в отдельные годы может отмечаться до четырех дней с градом. Ветровой режим в июне более спокойный, чем в мае, средние месячные скорости не превышают 2-3 м/с.

Бывали случаи, когда июнь оказывался даже холоднее мая, как это было, например, в Москве в 2003 г. Самый теплый июнь наблюдался в 1999 г. ( плюс 21,4 градуса). Абсолютный максимум - 34,7 градуса - зафиксирован 21 июня 1901 г. Самый холодный июнь наблюдался в 1928 г. - плюс 12,2 градуса. Абсолютный минимум - минус 2,3 градуса - зафиксирован 1 июня 1916 г. Отмечаются столь низкие температуры в основном в начале месяца. В начале июня иногда случается снег, как, например, 5 июня 1904 г. и 4 июня 1947 г.