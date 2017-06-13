Круглосуточное дежурство более 360 бригад Мосводостока организовано в столице из-за дождя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосводосток в связи неблагоприятным прогнозом погоды организовал круглосуточное дежурство более 360 аварийных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта силами ГУП "Мосводосток" организовано круглосуточное дежурство 365 бригад, что составляет порядка 1100 рабочих предприятий, порядка 286 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.

По данным на 14:00 мск, коммунальщики получили всего семь заявок по скоплению воды.

В настоящее время на контроле Мосводостока есть 198 мест, где возможны подтопления во время дождя. "За ними закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер по откачке воды. Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта", - добавили в пресс-службе.

Дождь будет идти ближайшие двое суток. До конца дня может выпасть 7 мм осадков - 10% месячной нормы, в среду - до 9 мм, 12% июньской нормы, которая равна 75 мм.