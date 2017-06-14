Погода в Москве установила рекорд низкого атмосферного давления для 13 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый суточный рекорд низкого атмосферного давления установлен в Москве 13 июня. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"На метеостанции ВДНХ показания барометра накануне упали до отметки 731,3 мм рт. ст. (974,7 гПа). До этого рекорд минимального атмосферного давления в Москве 13 июня составлял 731,4 мм рт. ст. (975,1 гПа) и был установлен в 1982 году", - отмечается в сообщении.

Аномально низким атмосферное давление остается в Москве и в среду, 14 июня. Утром этот показатель составлял 731,5 мм рт. ст. (975 гПа). Рекорд для 14 июня пока не побит. Он составляет 730,6 мм рт. ст. (974,1 гПа). Атмосферное давление сейчас на 15 единиц ниже нормального, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.