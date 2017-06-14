Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С начала года в Москве в запрещенных для купания местах утонули 12 человек

Москва
14 июня, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Всего с начала года в столице зафиксировано 35 происшествий на запрещенных для купания водных объектах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Двенадцать человек утонули на московских водоемах с начала этого года, 27 были спасены. Об этом сообщил начальник ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян.

"С первого января в Москве зафиксировано 35 происшествий на водных объектах Москвы, в которых утонули 12 человек; еще 27 человек были спасены", - сказал он, подчеркнув, что в разрешенных для купания местах не утонул ни один человек.

Марьян добавил, что в настоящее время в Москве разрешено купание в девяти зонах отдыха, еще 12 зон отдыха в городе - без купания. "С 11 июля по 14 июля все акватории будут повторно обследованы водолазами службы и при необходимости будет предложено привести места для купания в порядок", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение
2
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама