С начала года в Москве в запрещенных для купания местах утонули 12 человек

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Двенадцать человек утонули на московских водоемах с начала этого года, 27 были спасены. Об этом сообщил начальник ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян.
"С первого января в Москве зафиксировано 35 происшествий на водных объектах Москвы, в которых утонули 12 человек; еще 27 человек были спасены", - сказал он, подчеркнув, что в разрешенных для купания местах не утонул ни один человек.
Марьян добавил, что в настоящее время в Москве разрешено купание в девяти зонах отдыха, еще 12 зон отдыха в городе - без купания. "С 11 июля по 14 июля все акватории будут повторно обследованы водолазами службы и при необходимости будет предложено привести места для купания в порядок", - сказал он.