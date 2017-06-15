В Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь и до 14 градусов тепла

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прохладная, сырая погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
Будет облачно с прояснениями. "Пройдет небольшой дождь, температура воздуха в Москве составит 10-12, по области - от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
В пятницу при облачности с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут 7-9, в Подмосковье - от 5 до 10 градусов тепла. Днем в Москве воздух прогреется до 15-17, по области - до 13-18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.