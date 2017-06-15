Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один из старейших дворцов культуры Москвы открылся после капитального ремонта

Москва
15 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ежегодно в Дворце культуры им. И. М. Астахова будет проводиться более 300 мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Дворец культуры им. И. М. Астахова. Как пояснил глава города, в первую очередь он рассчитан на жителей Марьина, Люблина и Печатников.

"В Москве десятки домов культуры, которые составляют значимую часть досуга москвичей. К сожалению, не все они сегодня находятся в хорошем материальном состоянии, поэтому мы системно проводим реконструкции: улучшение материальной базы важно для сохранения старых традиций. Также важно на базе домов культуры создавать новые культурные центры районов Москвы. Здесь в ДК им. Астахова, который является традиционным домом культуры с огромной историей, по сути отмечают день рождения этого центра", - сказал Собянин после осмотра ДК.

"Поздравляю москвичей, жителей Марьина, Люблина, Печатников, которые смогут принимать участие в мероприятиях центра", - добавил он.

Дворец культуры имени Астахова является одним из старейших в столице: он открылся в 1926 году. Нынешнее здание ДК построено в конце 1950-х годов. Когда в 2014 году в нем начался капитальный ремонт, здание находилось в предаварийном состоянии. За последние три года были приведены в порядок и обеспечены современным оборудованием все помещения и инженерные системы.

Были обновлены большой и малый залы, арт-фойе, три зала хореографии, лекционный зал, после открытия в ДК разместились 74 кружка и секции для детей и взрослых, будут проводиться занятия по хореографии, вокалу, цирковому искусству, музыке, шахматам. Дополнительное образование здесь смогут получить около 1200 человек. Ежегодно в ДК планируется проводить не менее 300 культурных мероприятий, которые смогут посетить свыше 60 тыс. человек, в их числе спектакли, кинопоказы, концерты и творческие вечера, мастер-классы, фестивали, конкурсы.

В систему учреждений культуры Москвы входят 80 клубов, домов культуры и культурных центров. На их базе работают 7,2 тыс. кружков и секций, которые посещают 107 тыс. человек. За 2011-2016 годы за счет городского бюджета были отремонтированы семь домов культуры. В 2017 году ремонт начнется еще в пяти объектах, включая культурный центр "Москвич", ДК "Зодчие", культурный центр "ЗИЛ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
6
Скончался Алексей Баталов
7
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама