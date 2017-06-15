Восточный вестибюль станции московского метро "Филевский парк" закроют на ремонт 16 июня

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Восточный вестибюль станции московского метро "Филевский парк" закроют на реконструкцию 16 июня на 4,5 месяца. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, здесь специалисты обновят облицовку стен и пола, а также заменят устаревшие инженерные системы и коммуникационные сети.
"Планируется, что основные ремонтные работы в восточном вестибюле будут завершены 1 октября 2017 года. На время работ вход на станцию и выход пассажиров в город будет осуществляться через западный вестибюль", - говорится в сообщении.
В настоящее время в рамках работ по реконструкции Филевской линии сейчас закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская", платформы станций "Студенческая", "Фили" и "Пионерская" при следовании из центра.
Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ.
Филевская линия - одна из старейших в московском метро. За период эксплуатации (около 60 лет - прим. ТАСС) конструкции станций подвергались агрессивному воздействию многих внешних факторов. Ремонт станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии - это комплекс плановых мероприятий, которые необходимо предпринять вследствие ее естественного износа линии. Благодаря разработанному проекту, работы по ремонту Филевской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать ее полного закрытия.