Мэр Москвы вручил награды лучшим врачам города

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лучшим врачам столицы в преддверии Дня медицинского работника. Церемония награждения прошла в четверг в Московском международном доме музыки.

Глава города вручил знак отличия "За безупречную службу городу Москве XXX лет", почетный знак "Заслуженный врач города Москвы", присвоил звание "Почетный медицинский работник города Москвы". Благодарственное письмо мэра Москвы и благодарность мэра Москвы получили 19 врачей и коллективов городских больниц.

"День медицинского работника - один из важнейших праздников и города, и страны. Должен сказать, что московское здравоохранение - одно из самых лучших не только в стране, но и во многих странах. Конечно, в московском здравоохранении много проблем, и их невозможно решить без ежедневной поддержки правительства Москвы. Поэтому считал, считаю и буду считать всегда одним из приоритетов работы правительства Москвы работу по развитию нашего здравоохранения, решение тех проблем, которые стоят перед вами и медициной Москвы в целом", - сказал Собянин, обращаясь к собравшимся в зале врачам.

Он отметил, что главным итогом работы московских медиков стал "тот факт, что средняя продолжительность жизни москвичей превысила 77 лет. Собянин назвал этот показатель "европейским". "В других регионах страны она (средняя продолжительность жизни - прим. ТАСС) составляет около 70 лет. Во многом ваш труд подарил москвичам еще семь лет полноценной жизни", - добавил мэр.

Глава города выразил уверенность в том, что все сложности, существующие в столичном здравоохранении, носят временный характер. "День медработника, хотя я и не имею отношения к профессии, во многом и меня касается, потому что я во многом ответственен за то, что происходит в московском здравоохранении. Я уверен, что вместе с вами мы решим многие проблемы на благо Москвы и москвичей. От имени миллионов москвичей хочу вам сказать огромное спасибо за ваш беззаветный, профессиональный и ответственный труд", - заключил Собянин.

Награды города

Звание "Почетный медицинский работник города Москвы" и почетный знак "Заслуженный врач города Москвы" присваиваются в столице второй раз. Впервые эти награды были вручены в 2016 году.

Почетный знак "Заслуженный врач города Москвы" - это высшая форма поощрения в области столичного здравоохранения. Награду получают только высокопрофессиональные практикующие врачи, которые проработали не менее 15 лет в столичной медицинской системе. Они должны трудиться в городских государственных поликлиниках или больницах.

Победители голосования в "Активном гражданине"

Кроме того, во время торжественной церемонии были награждены победители голосования в проекте "Активный гражданин" в номинациях "Лучший врач-терапевт взрослой поликлиники", "Лучший врач-педиатр поликлиники", "Лучшая медицинская сестра детской поликлиники". В каждой номинации москвичи выбрали десять лучших медиков. Такое голосование в "Активном гражданине" прошло второй год подряд.

"Второй раз мы пошли на такой серьезный риск и попросили не департамент здравоохранения, а москвичей, пациентов, сказать, нравится ли им их врач, медицинская сестра. И наши пациенты все понимают, какой труд, сколько сердца вкладывают медики. Я думаю, что это очень хорошая история, и она будет продолжаться. Желаю всем быть выбранными пациентами, ведь в этом и есть самое ценное, ради чего мы работаем", - отметил присутствовавший на церемонии заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В системе городского здравоохранения Москвы работают более 130 тыс. медицинских сотрудников.

День медицинского работника по традиции отмечается в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 18 июня.