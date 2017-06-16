Количество задержек в московском метро сократилось на 12% в 2017 году

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Задержек в движении поездов московского метро стало меньше на 12% с января по май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Их количество сократилось до 58, сообщил в пятницу ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"В этом году, с января по май включительно, задержек в движении поездов метро стало на 12% меньше, чем за пять месяцев прошлого года. Московский метрополитен остается одним из самых надежных в мире. По сравнению с Парижем, ближайшим конкурентом по протяженности линий, сбои в графике поездов в Москве происходят в десять раз реже. При этом по интенсивности движения поездов в часы пик столичная подземка стоит на первом месте", - сказал заммэра.
По словам Ликсутова, чаще всего поезда в московском метро останавливают из-за подозрений на возникновение неисправностей составов или путевой инфраструктуры. Столичный метрополитен, отметил заммэра, продолжает активную работу по повышению безопасности и надежности. Во время удлиненных технологических "окон" обновляется путевая инфраструктура, проводится замена дефектных рельсов, ремонт шпал, санитарная обработка и прочие работы.
Удлиненные технологические "окна" проводят по воскресеньям, когда загрузка подземки самая низкая. В этом году такие ремонтные работы пройдут в метро 11 раз.