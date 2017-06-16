Время реагирования московских спасателей и пожарных на ЧП сократилось до 6 минут

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Время прибытия подразделений московских пожарных и спасателей сократилось до 6,61 минут. Об этом в ходе заседания коллегии МЧС России доложил министру начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"Время прибытия первых подразделений ГУ МЧС России по Москве в прошлом году составило 6,61 минуты. По данным Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, этот показатель лучше, чем в таких мегаполисах как Берлин, Лондон и Нью-Йорк", - уточнил Денисов.

Он отметил, что благодаря тому, что сократилось время прибытия пожарной-спасательных подразделений на ЧС, столичным спасателям и пожарным удалось в этом году снизить гибель людей на пожарах на 25,6 %, количество пострадавших сокращено на 6,7 %, а число спасенных людей на пожарах возросло на 7,3 %.

"В столичном главке совершенствуется система управления, проводится поэтапное внедрение комплексной информационной системы мониторинга и управления силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Москвы, что позволило сократить время реагирования в среднем на 16 % за счет автоматизации процессов и сокращения сроков обработки вызовов", - подчеркнул начальник столичного главка МЧС.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил на заседании коллегии, что повышение уровня эффективной работы главных управлений МЧС России по субъектам РФ - один из приоритетов работы.

"Благодаря внедрению новых форм и методов профессиональной подготовки пожарных и спасателей, в том числе по смежным специальностям и профессиям, а также применению поставляемых наукоемких и высокотехнологичных образцов пожарно-спасательной техники, территориальным органам удалось добиться устойчивой тенденции по улучшению показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации", - сказал министр.

На коллегии были заслушаны доклады начальников региональных главков по Ивановской, Смоленской, Сахалинской областям, а также Чеченской Республике, рассмотрены вопросы по повышению эффективности работы территориальных органов МЧС России и территориальных Центров управления в кризисных ситуациях.