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Собянин: строительство и заселение нового дома по программе реновации займет два-три года

Москва
16 июня, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По словам Собянина, дом для переселения может находиться в непосредственной близости от сносимого

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Строительство дома по программе реновации и его заселение жильцами в соответствии с установленными правилами займет порядка двух-трех лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Чтобы построить дом и его заселить по этой всей процедуре, нужно года три. Сначала нужно принять градостроительные решения, потом спроектировать, потом подготовить площадку. Если есть готовая площадка, есть фундамент и начали стройку, конечно, это быстрее гораздо. Но если вообще ничего нет, и мы выходим на чистую площадку, то два года это минимум", - сказал он.

По словам Собянина, дом для переселения может находиться в непосредственной близости от сносимого. "Мы выбираем стартовую площадку, согласовываем с жителями, строим стартовый дом на максимальном приближении, иногда во дворе домов. Просто так во дворе домов строить ничего нельзя, но если дома вошли в программу реновации, люди понимают, что этот дом строится для них. На мой взгляд, это самый лучший вариант", - пояснил он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.

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