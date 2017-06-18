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Забравшийся на высотку в "Москва-Сити" молодой человек доставлен в полицию

Москва
18 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В отношении гражданина составлен административный протокол по статье "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Молодой человек, забравшийся на высотку в "Москва-Сити", доставлен в полицию, на него составлен протокол об административном правонарушении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным московского главка МВД, днем 18 июня от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на здание.

"Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД. В отношении гражданина составлены административные материалы по статье 20.17 КоАП - "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта", - сказал собеседник агентства.

Ему может грозить штраф или административный арест до 15 суток.

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