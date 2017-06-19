В Москве приступили к подготовке пешеходной зоны от Красной площади к парку "Зарядье"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к ландшафтному парку "Зарядье" началась в Москве 19 июня. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В Москве началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье". В этот прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для горожан и туристов, которые будут следовать в парк от станции метро "Площадь Революции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут соединит парк "Зарядье" с Никольской улицей, которая ведет от Красной площади к Лубянской и закрыта для автомобилей с 2013 года.

"Сейчас на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках приступили к ремонту и замене инженерных коммуникаций. Это предварительные работы перед масштабным благоустройством, запланированным по программе "Моя улица", - уточняется на сайте мэрии.

Участки, где будет идти строительство, обнесут специальными ограждениями, а для пешеходов сделают временные деревянные настилы с пандусами и спусками. Затем на территории единой пешеходной зоны начнутся основные работы по программе "Моя улица". Там поставят бортовой камень, вымостят дороги крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами. Последним этапом благоустройства на Биржевой площади, в Рыбном и Богоявленском переулках станет высадка деревьев, которая запланирована на осень.

После ремонта в Богоявленском и Рыбном переулках, несмотря на расширение пешеходного пространства, оставят проезд для спецтехники, машин проживающих и работающих на этих улицах горожан, такси, а также для автомобилей граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц. Биржевая площадь станет полностью пешеходной - на ней появятся фонтан и скамейки.

Основные работы по благоустройству парка "Зарядье" и на близлежащих улицах планируют завершить ко Дню города Москвы, который отмечается в сентябре. На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт, которые террасами спустятся от Варварки к Москве-реке. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев, свыше 8 тыс. кустарников и более 120 видов цветов, трав и ягод.