Музей с панорамным видом откроется в комплексе "Москва-Сити" 1 июля

Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фондаЭкономика и бизнес 19 июня, 11:05
ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПОЭкономика и бизнес 19 июня, 10:42
Евросоюз на год продлил санкции против КрымаМеждународная панорама 19 июня, 10:42
Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты шестого созываОбщество 19 июня, 10:30
"Ведомости": МЭР предложило новый подход к дивидендам госкомпанийЭкономика и бизнес 19 июня, 10:28
С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"Космос 19 июня, 10:25
Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в ХарбинеНовости партнеров 19 июня, 10:25
СМИ: госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие ШереметьевоТранспорт 19 июня, 10:19
Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентстваЭкономика и бизнес 19 июня, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Панорамный музей "Москва-Сити", где можно будет увидеть, как рос город и менялся облик столицы, откроется на 56 этаже башни "Империя" одноименного комплекса 1 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века, можно будет с помощью мультимедийного объекта "Параллельная реальность", созданного совместно с объединением "Музей Москвы". Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна, и в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы", - отмечается в сообщении.
Проекты для музея предоставили художники Юрий Гордон и Олег Бородин. Аудиоинсталляцию о любимых уголках столицы подготовили Василий Уткин, Геннадий Хазанов, Леонид Парфенов, Денис Евстигнеев, Ингеборга Дапкунайте, Алена Долецкая, Виктория Толстоганова и другие известные жители Москвы. История высотных зданий будет представлена в художественных инсталляциях.
В музее также предусмотрено пространство для временных выставок, первой будет представлена фотопанорама Москвы 1876 года, снятая с самой высокой точки столицы того времени - храма Христа Спасителя. Кроме того, в нем будут проводиться авторские экскурсии, на которых можно будет увидеть панораму ночной столицы. Продажа билетов в музей откроется 29 июня.