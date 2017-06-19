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Музей с панорамным видом откроется в комплексе "Москва-Сити" 1 июля

Москва
19 июня, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Приобрести билеты в музей можно будет с 29 июня

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Панорамный музей "Москва-Сити", где можно будет увидеть, как рос город и менялся облик столицы, откроется на 56 этаже башни "Империя" одноименного комплекса 1 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века, можно будет с помощью мультимедийного объекта "Параллельная реальность", созданного совместно с объединением "Музей Москвы". Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна, и в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы", - отмечается в сообщении.

Проекты для музея предоставили художники Юрий Гордон и Олег Бородин. Аудиоинсталляцию о любимых уголках столицы подготовили Василий Уткин, Геннадий Хазанов, Леонид Парфенов, Денис Евстигнеев, Ингеборга Дапкунайте, Алена Долецкая, Виктория Толстоганова и другие известные жители Москвы. История высотных зданий будет представлена в художественных инсталляциях.

В музее также предусмотрено пространство для временных выставок, первой будет представлена фотопанорама Москвы 1876 года, снятая с самой высокой точки столицы того времени - храма Христа Спасителя. Кроме того, в нем будут проводиться авторские экскурсии, на которых можно будет увидеть панораму ночной столицы. Продажа билетов в музей откроется 29 июня.

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