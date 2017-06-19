История Москвы станет лейтмотивом празднования 870-летнего юбилея столицы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Празднование 870-летнего юбилея столицы в этом году пройдет под слоганом "Москва - город, где создается история". Как сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, центром праздничных гуляний в сентябре станет Тверская улица и прилегающие территории.

"Свыше 40 праздничных площадок разместятся на пешеходных пространствах - тех улицах и площадях, где традиционно проходят мероприятия цикла "Московские сезоны", - сказал он.

По словам руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского, в целом концепцию празднования Дня города можно охарактеризовать как образовательную и просветительскую.

"Ключевые для нашей страны события перестанут быть просто затерянными в веках фактами, они оживут во всей своей многогранности - с чувствами и чаяниями их участников, с настроениями и красками эпохи", - отметил он.

Праздник в стиле авангардизма

Единый фирменный стиль празднования 870-летия Москвы создан на основе серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах. По словам вице-президента Союза Дизайнеров России Виталия Ставицкого, Степанова и Попова ориентировались на достижения мастеров русского авансовому и конструктивизма, к тому времени уже успевшего приобрести всемирную славу.

"Ни одно направление в мировом искусстве не обладало той силой, самостоятельностью, яркостью, смелостью, целостностью, эмоциональной мощью и концептуальном новизной, как русский конструктивизм. Это одно из самых влиятельных и узнаваемых направлений культуры, которое Россия подарила миру", - подчеркнул Кибовский.

Тематика праздничных площадок

Достижения московских ученых, конструкторов, инженеров, изобретателей в развитии авиации и освоении космоса вспомнят на площадке "Москва покоряет". Площадка "Москва строит" будет посвящена архитектурному облику столицы, уникальным городским ансамблям, мастерству и новаторским решениям московских архитекторов и строителей.

Выдающихся ученых, исследователей, изобретателей и их открытия вспомнят в павильоне "Москва изобретает", а на площадке "Москва открывает" поговорят о важнейших географических открытиях, прославленных первооткрывателях и путешественниках, а также о роли Москвы в освоении Арктики и Антарктики.

На площадке "Москва созидает" расскажут о столичных балетмейстерах, оперных певцах, деятелей театра, литераторах, живописцах, кинематографистах. Рекорды и достижения московских спортсменов вспомнят в павильоне "Москва ставит рекорды".

Доблесть русских воинов и самые значимые военные кампании, путь русского оружия от становления российского государства в современных границах при Иване III до молниеносности освобождения Порт-Артура от японцев в августе 1945 года вспомнят на площадке "Наши победы".

Юбилей будет отмечаться 9 и 10 сентября на уличных и парковых площадках по всей столице.