Представитель Мосгордумы предложил создать фонд Баталова для поддержки инвалидов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил в будущем создать фонд имени Алексея Баталова, который помогал бы людям с ограниченными возможностями, а пока оказать поддержку семье Баталова, в которой осталась дочь актера - инвалид детства.

На церемонии прощания в Доме кино Герасимов напомнил, что у Баталова есть дочь Мария, которая с детства имеет серьезные проблемы со здоровьем. "Он всю жизнь лечил Машеньку, но немногие знают: Алексей Владимирович помогал и другим детям с ограниченными возможностями, - сказал представитель Мосгордумы. - Обращаюсь к спонсорам: в перспективе можно было бы создать фонд Баталова, а пока прошу вас опекать и помогать семье Баталова".

По словам Герасимова, Мария Баталова - "удивительно талантливый человек". В частности, вместе с отцом они выпустили книжку, где Маша выступает как автор, а рисунки в ней - Алексея Баталова. "Надо сделать так, чтобы Маша продолжала писать, - отметил он. - Я сегодня перед началом прощания вручил ей билет члена Союза кинематографистов РФ. Маша, ты пиши, а мы, конечно, будем тебе помогать".

На церемонии прощания с Баталовым в понедельник также выступили выпускники ВГИКа, которые учились в мастерской актера. Одна из выпускниц вспомнила два главных напутствия Алексея Владимировича: "Если играешь - играй честно или вообще не играй", "Ни при каких обстоятельствах не забывай о том, что ты человек".

Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Он - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).