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За слабый контроль за условно осужденными в Москве наказаны 49 сотрудников полиции и ФСИН

Москва
19 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В прокуратуре подчеркнули, что "ослабление контроля за условно осужденными негативно сказывается на эффективности исправительного воздействия"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Центрального административного округа Москвы добилась привлечения к дисциплинарной ответственности почти 50 сотрудников полиции и ФСИН за слабый контроль за поведением условно осужденных, проживающих в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

Как установила проверка, "при осуществлении контроля за условно осужденными ... допускаются грубые нарушения закона. Так, зачастую с условно осужденными профилактическая работа должным образом не проводится, имеют место факты отсутствия в материалах личных дел сведений о проведении профилактических бесед и проверок по месту их жительства и работы".

В прокуратуре подчеркнули, что "ослабление контроля за условно осужденными негативно сказывается на эффективности исправительного воздействия и не способствует предотвращению совершения ими новых преступлений".

В связи с выявленными нарушениями прокуратура округа внесла представления в адрес начальника уголовно- исполнительной инспекции УФСИН России по Москве и начальника УВД по ЦАО. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 49 сотрудников полиции и уголовно-исполнительной инспекции.

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