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Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве потушен

Москва
20 июня, 11:01 дата обновления: 20 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадавших нет

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГУ МЧС РФ.

"В неэксплуатируемом здании происходило загорание мусора на площади 20 кв. метров. Возгорание полностью ликвидировано в 11:01 мск, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании на четвертом этаже выселенного административного здания на Автозаводской улице, дом 23, строение 15.

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