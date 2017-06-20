Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве потушен

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГУ МЧС РФ.

"В неэксплуатируемом здании происходило загорание мусора на площади 20 кв. метров. Возгорание полностью ликвидировано в 11:01 мск, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании на четвертом этаже выселенного административного здания на Автозаводской улице, дом 23, строение 15.