Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве потушен

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГУ МЧС РФ.
"В неэксплуатируемом здании происходило загорание мусора на площади 20 кв. метров. Возгорание полностью ликвидировано в 11:01 мск, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о возгорании на четвертом этаже выселенного административного здания на Автозаводской улице, дом 23, строение 15.