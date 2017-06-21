Поезда салатовой ветки московского метро входят в график после сбоя

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро входит в график, составы следовали с увеличенными интервалами, сообщили в среду в аккаунте подземки в Telegram.

"10:15 Люблинско-Дмитровская линия. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.