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Поезда салатовой ветки московского метро входят в график после сбоя

Москва
21 июня, 10:41 UTC+3

Поезда на линии следовали с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро входит в график, составы следовали с увеличенными интервалами, сообщили в среду в аккаунте подземки в Telegram.

"10:15 Люблинско-Дмитровская линия. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении. 

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